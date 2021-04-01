2021/04/01 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التربية، قراراً عاجلاً يقضي بالسماح لطلبة معاهد الفنون الجميلة المرقنة قيودهم بالعودة الى مقاعد الدراسة للمراحل كافة.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القرار ينص بعودة الطلبة المرقنة قيودهم للدراسة الصباحية الى مقاعدة الدراسة على ان لا تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى وكما موضح بالآتي :(المرحلة الخامسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر قراراً بعودة طلبة المعاهد الفنون الجميلة “المرقنة قيودهم”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر قراراً بعودة طلبة المعاهد الفنون الجميلة “المرقنة قيودهم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).