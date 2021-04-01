وزيرة الهجرة تبحث مع وزير سوري في دمشق عودة المهجرين من البلدين إلى أوطانهم

2021/04/01 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ، إيفان فائق جابرو، مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، اليوم عودة المهجرين من البلدين إلى أوطانهم.واكدت جابرو / حسب وكالة سانا / ضرورة تعميق التعاون بين الوزارتين وفتح آفاق جديدة للعمل وتسهيل عملية العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا وللسوريين الموجودين في العراق.من جانبه أوضح الوزير مخلوف ان : سوريا حريصة على تأمين جميع متطلبات المواطنين العراقيين الذين يعيشون في سوريا، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتسهيل عودتهم إلى العراق في حال رغبوا.واشار الى ان : الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات لتسهل عودة السوريين القاطنين في العراق إلى بلدهم سوريا وتبسيط إجراءات دخولهم دون أي عرقلة، وأمنت سبل عيش كريمة لهم./انتهى3

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