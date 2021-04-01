2021/04/01 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويظهر في أول الفيديو، الذي نشر لأول مرة الأربعاء، سيارة تصطدم بأحد المشاة، ثم نزول قائد السيارة نحو الضحية الملقى على الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهسه وانهال عليه ضربا ثم دهسة مرة أخرى.. فيديو يشعل مواقع التواصل وشرطة الرياض تصدر بيانا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهسه وانهال عليه ضربا ثم دهسة مرة أخرى.. فيديو يشعل مواقع التواصل وشرطة الرياض تصدر بيانا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).