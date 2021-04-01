إلقاء القبض على ما يسمى بـ'أمير قاطع دجلة'

2021/04/01 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى بـ"أمير قاطع دجلة".

وقال الجهاز في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وبكمين نوعي إستند على جُهد إستخباري، جهاز مُكافحة الإرهاب يُلقي القبض على ما يسمى " أمير قاطع دجلة " المُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق بعملية (عين الجحش)".

PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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