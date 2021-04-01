صحة اقليم كوردستان تخفض سعر فحص كورونا

2021/04/01 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تخفيض سعر الفحص الخاص بكورونا في المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها قررت تخفيض سعر فحص كورونا في المستشفيات الحكومية والأهلية في عموم الاقليم.

واضافت، ان سعر الفحص سيكون بالمجان في المستشفيات الحكومية للاشخاص المصابين والملامسين، مبينة ان السعر الجديد للفحص لباقي المواطنين سيكون 40 الف دينار بدلا من 60 الف دينار في المستشفيات الحكومية.

وبيّن الوزارة، ان سعر الفحص الخاص بكورونا في مستشفيات القطاع الخاص ( الاهلي) سيكون 50 الف دينار بدلا من السعر القديم 90 الف دينار، مؤكدة ان القرار يأتي من اجل المصلحة العامة، لافتة في الوقت ذاته ان القرار يدخل حيز التنفيذ بدءً من تأريخ صدروه امس الاربعاء 2021/3/31.

PUKmedia خاص

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