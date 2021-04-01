التربية تصدر قرارا جديدا يهم الطلبة (وثائق)

2021/04/01 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة التربية، الخميس، قرار يقضي بعودة طلبة معاهد الفنون الجميلة المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (1 نيسان 2021)، إنه "نظرا لظروف البلد الراهنة وإعطاء فرصة لإكمال مسيرتهم التعليمية، أصدرت وزارة التربية قرارا عاجلا يقضي بالسماح لطلبة معاهد الفنون الجميلة المرقنة قيودهم بالعودة الى مقاعد الدراسة للمراحل كافة".

وأوضحت الوزارة أن "القرار ينص بعودة الطلبة المرقنة قيودهم للدراسة الصباحية الى مقاعدة الدراسة على ان لا تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى وكما موضح بالآتي :

(المرحلة الخامسة (26) سنة للذكور و (28) سنة للأناث ، المرحلة الرابعة (25) سنة للذكور و (27) سنة للأناث ، المرحلة الثالثة (24) سنة للذكور و (26) سنة للأناث ، المرحلة الثانية (23) سنة للذكور و (25) سنة للأناث ، المرحلة الأولى (22) سنة للذكور و (24) سنة للأناث)، على ان يعاد طلبة معاهد الفنون الجميلة الدراسة المسائية المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة في نفس معاهدهم الأصلية دون تحديد شرط العمر".

وأشارت التعليمات إلى "السماح بنقل الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسة الصباحية والمستفيدين من القرار الى معاهد الدراسة المسائية في حال تجاوز الاعمار الوارد ذكرها اعلاه ، على ان يكون دوام الطلبة المعادين الى مقاعد الدراسة الصباحية والمسائية بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ، كما سيتم اداؤهم للامتحانات في نهاية السنة بدرجة 100%".

وذكرت الوزارة، "يقع على عاتق الطالب المعاد الى الدراسة بالمرحلة الخامسة بموجب الواجبات والمهام التي تقع على عاتق اقرانهم من طلبة نفس المرحلة المستمرين بالدراسة (التطبيق والمشاهدة والإنتاج الفني) بالنسبة للدراسة الصباحية و (الإنتاج الفني) للدراسة المسائية ، وتشترط التعليمات بضرورة ان يراجع الطالب المستفيد من القرار بنفسه لتقديم طلباً الى المديرية العامة لأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ، وتابع البيان ان استمرار طلبات عودة المرقنة قيودهم مستمر خلال (40) يوماً من تأريخ صدور الكتاب".

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