في رثاء الراحلة نوال السعداوي - مصعب قاسم عزاوي

2021/04/01 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي قد يكون أكثر ما يُعَرِّفُ الراحلة المجتهدة نوال السعداوي في مخيلة القارئ العربي على امتداد رحلتها الاجتهادية الطويلة هو تحولها إلى ما قد يشبه النافذة الأولى التي أطل منها العرب على أوليات العلم المستحدث والمنشق في زمن ليس ببعيد عن الفلسفة، وأعني هنا دراسة خبايا النفس البشرية وآليات عملها سواء تم ذلك تحت مظلة ما يدعى بعلم النفس أو علم السلوك أو فيزيولوجيا الجهاز العصبي Neurophysiology.



وكتابات ......





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