ناطق عسكري : القبض على أمير داعش في قاطع دجلة

2021/04/01 | 15:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أعلن اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة القبض على أمير في تنظيم داعش تسلم المنصب حديثا بعد مقتل سلفه بعملية أمنية.ونفذ العملية عناصر من مكافحة الارهاب وقال الناطق العسكري في بيان إن جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على ما يسمى ” أمير قاطع دجلة ” المُنصب حديثًا […]

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