اليونيسيف تحدد شرطًا سينهي كورونا

2021/04/01 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف دكتور تيد تشيبان، إلى إنهاء التحذيرات بشأن توزيع لقاح كورونا، مؤكدا أن الجميع لن يكونوا في مأمن إلا بالتوسع في توزيع اللقاحات لكل الدول.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات […]

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