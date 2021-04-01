التطبيعية تعيد النظر في قرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية

2021/04/01 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، الخميس، إعادة النظر بقرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (1 نيسان 2021)، انها "عقدت اجتماعاً للنظر بقرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية ، وبعد الاستماع الى شهادة الشهود المقدمة من قبل طالبي مراجعة القرار، وهم كل من الحكم الرابع مرتضى مؤيد والمفوض حيدر خاچي حاتم الذي يعمل في حماية أمن الملاعب، فقد تبين صحة ادعاء طالبي مراجعة القرار".

واضاف البيان انه "على إثر ذلك قررت اللجنة تعديل قرارها السابق المرقم 22 في 30/3/2021 ، القاضي بحرمان اللاعبين علي طالب ومصطفى عباس لنهاية الموسم، على ان يقتضي القرار الجديد بحرمان حارس مرمى الخطوط (إسماعيل رائد) الى نهاية الموسم، وذلك نتيجة الاعتداء بالضرب على حكم المباراة المساعد ، استنادا للمادة 51 / 3 انضباط، ومعاقبة اللاعب مصطفى عباس بالحرمان لمباراة واحدة استنادا للمادة 51 / 1 انضباط".

وتابع "حرمان مشرف المباراة ( مظفر صالح ) من مزاولة الإشراف على المباريات الى نهاية الموسم استنادا الى المادة 135 انضباط، وذلك لعدم كتابة تقرير المباراة بدقة".

و أصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، حزمة من العقوبات على اثر الأحداث التي رافقت مباريات دوري الدرجة الأولى.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 اذار 2021)، ان "لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية عقدت اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث التي رافقت مباريات دوري الدرجة الأولى، ولدى مناقشة تقرير مشرف مباراة (الخطوط والمحمودية)، تقررَ إيقاف لاعبي فريق الخطوط (مصطفى عباس وعلي طالب) الى نهاية الموسم، وذلك استنادا للمادة 51 /3 انضباط، لقيامهما بالاعتداء بالضرب على حكم المباراة".

واضاف البيان انه "بعد مناقشة تقرير مشرف مباراة (الصادق والخليج العربي) ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، تقررَ معاقبة كل من رئيس نادي الصادق (حسن جاسم) وعضو الهيئة الإدارية لنادي الصادق (نضال غني) وإداري النادي (حسن علي)، والموظف في النادي (مجتبى جمعة)، بالإيقاف للموسم الكروي المقبل 2021-2022، وذلك استناداً للمادة 51 /3 انضباط، مع إلزام نادي (الصادق) بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، استناداً للمادة 51/ 3 انضباط".

واشار البيان الى انه "لدى مناقشة تقرير مباراة (النجدة والجيش) في دوري الصالات، تقررَ معاقبة اللاعبين (سليم رهيف) الذي يحمل الرقم 15، و(حيدر علي) الذي يحمل الرقم 9 بالإيقاف لمباراتين لكل لاعب، استناداً للمادة 47/ صالات".

ولفت البيان انه "بعد مناقشة تقرير مشرف مباراة (الخور وسفوان)، تقررَ معاقبة لاعبي فريق سفوان كل من (محمد خلف حارس المرمى، وعبد الله رشيد وحيدر شهاب)، وحارس مرمى فريق الخور (علي ياسين) بالإيقاف للموسم الكروي المقبل 2021-2022، استناداً للمادة 51 / 3 انضباط، على أن يدفع نادي سفوان غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار استناداً للمادة 51 / 3 انضباط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تعيد النظر في قرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تعيد النظر في قرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).