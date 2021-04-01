2021/04/01 | 15:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/01 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).