2021/04/01 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الى ارض الوطن بعد اختتام زيارته للمملكة العربية السعودية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، إن “رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يصل الى ارض الوطن بعد اختتام زيارته للمملكة العربية السعودية”.وأدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الذي يرافقه، الخميس، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يختتم زيارته الى السعودية ويصل بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يختتم زيارته الى السعودية ويصل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).