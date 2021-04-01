2021/04/01 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تساهم بثلاثة مليارات دولار في صندوق الاستثمار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تساهم بثلاثة مليارات دولار في صندوق الاستثمار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).