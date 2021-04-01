الكاظمي يؤدي العمرة ويعود الى بغداد من زيارة التنسيق الاقتصادي والتطمينات الأمنية الى السعودية

2021/04/01 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الرياض- الزمان عاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى بغداد بعد زيارة الى السعودية ابلغ قادتها ان العراق لن يكون منطلقا لزعزعة الامن في المملكة ، فيما ادى مناسك العمرة، خلال الزيارة الرسمية التي اجراها الى المملكة العربية السعودية وذكر بيان مقتضب عن مكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق […]

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