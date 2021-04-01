الكاظمي يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته السعودية

2021/04/01 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الرئيس عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى السعودية.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته للمملكة العربية السعودية".

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