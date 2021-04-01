العراق يستثمر 1.15 مليار دولار في حقل مجنون النفطي

2021/04/01 | 15:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط العراقي، اليوم الخميس، إن العراق أقرّ ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار لعام 2021 لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع في جنوب البلاد.

وشرح ضياء شاكر، مدير حقل مجنون، لـ"رويترز" في مقابلة بالحقل الواقع جنوبيّ البلاد قرب البصرة، أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يومياً حالياً خلال ثلاث سنوات.

وأضاف أن التركيز الذي يعقب التزام العراق تقليص الإنتاج مع المنتجين الآخرين في أوبك+ هو على زيادة إنتاج الخام الخفيف.



وقال شاكر: "الاستراتيجية التي اتبعناها هي زيادة الخام الخفيف من حقل مجنون، لكون أسعاره أعلى من النفط الثقيل".

وتابع قائلاً إنه في إطار خطة تعزيز الإنتاج، أكملت شلمبرغير المحدودة نصف أعمال حفر 40 بئراً نفطية بموجب عقد مُنح في 2018.



ولفت إلى أن شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة ستبدأ حفر 40 بئراً في إبريل/ نيسان.

وأضاف أنّ ثمة حديثاً أيضاً عن أن المسؤولين يستعدون لطرح مناقصات من أجل وحدة لضخ الماء لزيادة ضغط المكمن والمساعدة على ضخ النفط إلى السطح.



ويُصدَّر معظم نفط العراق عبر مرافئ في الجنوب، ويدرّ أكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقّعت، في نهاية آذار/ مارس الماضي، اتفاقية مبادئ مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ 4 مشاريع، أبرزها معالجة الغاز المصاحب، ضمن مساعي الوزارة لتطوير العمل في المشاريع الاستثمارية، لتجاوز الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد.

وقال وزير النفط، رئيس المجلس الوزاري للطاقة، إحسان عبد الجبار إسماعيل، في بيان إنه "تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ 4 مشاريع عملاقة تمثل الحاجة للتنمية في البلاد"، مبيناً أن "المشروع الأول، وهو الأهم، مشروع جمع وتكرير الغاز في جميع الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة، وهي حقول (ارطاوي، غرب القرنة/2، مجنون، الطوبة، اللحيس) التي تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز".

(رويترز، العربي الجديد)

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