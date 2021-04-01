الكعبي يكشف مضمون اتصال هاتفي جمعه بالصدر

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الخميس (01 نيسان 2021)، مضمون اتصال هاتفي جمعه بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تشرفنا اليوم باتصال هاتفي داعم و كبير من المصلح الكبير سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، يشكرنا واخواننا على الجهود التي بذلت لإقرار مشروع الموازنة لعام 2021، والتشريعات الضامنة لحقوق ابناء الشعب العراقي وضرورة متابعتها بالشكل الذي لا يؤدي الى ضياعها وذهابها الى ايدي الفاسدين".

وتابع قائلاً: "نعاهد سماحته بالمضي قدماً في تحقيق مشروع الإصلاح الذي دعا له، وألا ندخر جهدا في سبيل مضاعفة جهدنا لتحقيق ذلك وتطبيق توجيهاته ونصائحه الكريمة اولاً بأول".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اتصالاً هاتفياً برئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، ورئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي، بعد إقرار الموازنة.

وقال المكتب الإعلامي الخاص للصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصدر هاتف الحلبوسي والكعبي والطرفي، وثمن دورهم البارز في إقرار الموازنة الاتحادية".

وأضاف، أن "الصدر حثهم على مراقبة تطبيق فقراتها وإبعادها عن أيدي الفاسدين".

ويوم أمس، غرد الصدر عبر "تويتر"، على إقرارا قانون الموازنة قائلاً: " بعد إقرار الموازنة داخل قبة البرلمان، نتمنى أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين، وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها، ولاسيما المشاريع الخدمية والمتلكئة وغيرها، والا سيصاب الشعب بخيبة أمل مرة اخرى، ولقد اعذر من انذر".

وكان مجلس النواب، قد صوت يوم أمس، على جميع بنود الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد الاتفاق على تمريرها من قبل رئاسة البرلمان والكتل السياسية.

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