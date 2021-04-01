الصحة تنفي حدوث خلل في منظومة الأوكسجين بإحدى مستشفيات بغداد

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، الخميس (1 نيسان 2021)، حدوث خلل فني في منظومة الأوكسجين بمستشفى الكندي ببغداد.

يتبع .



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