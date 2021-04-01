انضباط الكرة توقف مشرف مباراة الخطوط والمحمودية وتستبدل عقوبة لاعبين بواحد

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة، اليوم الخميس (1 نيسان 2021) اجتماعاً للنظر بقرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد الاستماع الى شهادة الشهود المقدمة من قبل طالبي مراجعة القرار، وهم كل من الحكم الرابع مرتضى مؤيد والمفوض حيدر خاچي حاتم الذي يعمل في حماية أمن الملاعب، فقد تبين صحة ادعاء طالبي مراجعة القرار".وأضاف البيان: "وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة تعديل قرارها السابق المرقم 22 في 30/3/2021 ، القاضي بحرمان اللاعبين علي طالب ومصطفى عباس لنهاية الموسم، على أن يقتضي القرار الجديد بحرمان حارس مرمى الخطوط (إسماعيل رائد) الى نهاية الموسم، وذلك نتيجة الاعتداء بالضرب على حكم المباراة المساعد ، استنادا للمادة 51 / 3 انضباط".

وقررت اللجنة "معاقبة اللاعب مصطفى عباس بالحرمان لمباراة واحدة استنادا للمادة 51 / 1 انضباط، وحرمان مشرف المباراة (مظفر صالح) من مزاولة الإشراف على المباريات الى نهاية الموسم استنادا الى المادة 135 انضباط، وذلك لعدم كتابة تقرير المباراة بدقة".

وكانت لجنة الانضباط قد قررت أمس الاربعاء معاقبة اللاعبين علي طالب ومصطفى عباس من فريق الخطوط الى نهاية الموسم.

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