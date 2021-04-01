مسرور بارزاني: إقرار الموازنة يمهد للتعافي من حقبة التحديات الاقتصادية

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 بأنه يمهد للتعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة،ة مشيرا الى ان تطبيق القانون بالكامل سينصف الحكومتين حول الخلافات المالية منذ 2004.وقال مسرور البارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكوردستانية، أقر البرلمان الاتحادي …

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