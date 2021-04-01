2021/04/01 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً برئيس مججلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي ورئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي.وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للصدر تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “زعيم التيار الصدري، هاتف الحلبوسي والكعبي والطرفي، وثمن دورهم البارز في إقرار الموازنة الاتحادية، فيما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يجري اتصالاً هاتفياً مع الحلبوسي والكعبي والطرفي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يجري اتصالاً هاتفياً مع الحلبوسي والكعبي والطرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).