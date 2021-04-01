رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع نقيب المحامين العراقيين تذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء ممارسة مهامهم

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي تذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء ممارسة مهامهم .وذكر بيان لاعلام القضاء ان " رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل صباح اليوم الخميس نقيب المحامين العراقيين وبحث معه تذليل العقبات التي تواجه السادة المحامين أثناء ممارسة مهامهم والتأكيد على ابراز أهمية دور المحامين في الدفاع عن حقوق موكليهم"./انتهى2

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