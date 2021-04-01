مسعود بارزاني :اقرار الموازنة المالية خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/إعتبر مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني إقرار الموازنة المالية الاتحادية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وبداية لتقوية اسس الحوار والتعايش السلمي.ووجه مسعود بارزاني الشكر لكافة الأطراف الكردستانية والوفد المفاوض والكتل الكردستانية والكتل العراقية الاخرى التي عملت بعزم للتوصل الى اقرار الموازنة وتثبيت حقوق اقليم كردستان، قائلا في رسالته إن اقرار الموازنة المالية العراقية خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، آمل ان تغدوا بداية لتقوية وتعزيز اسس الحوار والتعايش السلمي واستعادة أسس الشراكة بين كافة المكونات العراقية./إنتهى

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