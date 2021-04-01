العراق... الكاظمي يتقدم بالتهاني للآشوريين والكلدانيين والسريان

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، المحتفلين بعيد "آكيتو".

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