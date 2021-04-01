مباحثات سورية عراقية مهمة..هذا ما نتج عنها

2021/04/01 | 15:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية المهندس حسين مخلوف مع وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق ايفان جابرو سبل تعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين و...

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