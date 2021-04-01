الحشد يعلن تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

2021/04/01 | 15:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، ان اللواء 30 تمكن من تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي عثرت، امس الأربعاء، على 300 صاروخ نوع (نمساوي 155) خلال عملية امنية في قاطع الفوج الثاني قبل ان تتمكن من …

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