القاهرة تتزين استعدادا لموكب المومياوات الملكية

2021/04/01 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُزين شوارع القاهرة السبت لاستقبال موكب مهيب غير مسبوق ينقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة تحت اسم "موكب المومياوات الملكية" من المتحف المصري في ميدان التحرير، حيث مكثت لأكثر من قرن، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

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