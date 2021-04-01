2021/04/01 | 15:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق المطعم المعلق في بغداد .. السلطات: الرافعة تُستخدم للكتل الاسمنتية وليس للزبائن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/01 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق المطعم المعلق في بغداد .. السلطات: الرافعة تُستخدم للكتل الاسمنتية وليس للزبائن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق المطعم المعلق في بغداد .. السلطات: الرافعة تُستخدم للكتل الاسمنتية وليس للزبائن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).