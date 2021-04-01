2021/04/01 | 15:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت دراسة جديدة أن تناول كميات متزايدة من مركبات الفلافانول وهي مجموعة من الجزيئات الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، قد تحمي الجسم من الاضطرابات القلبية الوعائية الناتجة عن الإجهاد الذهني، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والتخثر.نشر موقع “ميديك فوريوم” تقريرا طبيا أفاد فيه بأن الغشاء البطاني للقلب والأوعية الدموية يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والسكري، والفشل الكلوي، ونمو الأورام، والتخثر، والالتهابات الفيروسية الشديدة.وأي خلل وظيفي لهذا الغشاء نتيجة الضغوطات النفسية أو الإجهاد، يجعل الأشخاص عرضة للإصابة بالمخاطر والأمراض القلبية.درس فريق بريطاني من الباحثين من جامعة برمنغهام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحدث لجسمك إذا شربت كوبا من الكاكاو عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحدث لجسمك إذا شربت كوبا من الكاكاو) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحدث لجسمك إذا شربت كوبا من الكاكاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).