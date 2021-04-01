تسجيل 120 إصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2021/04/01 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في غربي كوردستان.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة من قامشلو.

وأكد مصطفى، أنهم سجلوا 120 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 62 ذكور و 58 إناث.

توزعت حالات الاصابة الجديدة في الحسكة 22، قامشلو 32، ديرك 7، الدرباسية 3، الرقة 12، الطبقة 14، رميلان 3، جل آغا 2، كوباني 1، منبج 4، دير الزور 10.

وأضاف مصطفى، أنهم سجلوا 11 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 10179 حالة منها 382 حالة وفاة و 1318 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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