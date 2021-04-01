السفارة السعودية بالقاهرة:تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للمقيمين خارج المملكة

2021/04/01 | 15:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، بيانا صحفيا ردا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها؛ في ضوء التعليق المؤقت …

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