2021/04/01 | 15:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

الخميس 1 أبريل 2021 | 03:18 مساءً | عدد القراءات : 23

الحشد الشعبي يفكك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

تمكن اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخميس، من تفكيك الصواريخ الـ300 التي عثر عليها يوم امس في سهل نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان، ان"قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي عثرت، امس الأربعاء، على 300 صاروخ نوع “نمساوي 155” خلال عملية امنية في قاطع الفوج الثاني قبل ان تتمكن من تفكيكها اليوم بأمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفكك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفكك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).