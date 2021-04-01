مكتبا الحلبوسي والكعبي يكشفان تفاصيل اتصال الصدر

2021/04/01 | 15:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الاخير وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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