بعد اقرار الموازنة .. قفزة باسعار صرف الدولار في كربلاء

2021/04/01 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الخميس، (1

نيسان 2021).

وبلغت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$:

سعر بيع الدولار = 147.000 دينار

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