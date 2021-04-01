2021/04/01 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تقرر إيقاف العمل بمطعم المنصور المعلق (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تقرر إيقاف العمل بمطعم المنصور المعلق (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).