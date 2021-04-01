وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة

2021/04/01 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ان التعاون الأمني بين العراق والسعودية يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا، وتَحققت من خلاله نجاحات في مختلف الملفات الأمنية.

وقال وزير الداخلية السعودي في تغريدة على تويتر، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة، وتُعد شاهدًا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.

زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بسمو سيدي ولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة.

— عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) March 31, 2021

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