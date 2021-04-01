الرئيس صالح مهنئا بعيد أكيتو: التعايش واحترام التنوع من مرتكزات بناء دولة ذات سيادة

2021/04/01 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

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هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح المواطنين من الآشوريين والكلدان والسريان بحلول عيد أكيتو.

وقال الرئيس صالح في تغريدة بمناسبة العام الجديد حسب التقويم البابلي والآشوري، الذي يعد أحد اقدم الأعياد في التاريخ البشري، قال ان عيد أكيتو يجسد عمق حضارتنا وتنوعها الإنساني، مضيفا ان التعايش واحترام التنوع في دولة المواطنة هو المرتكز لبناء دولة مقتدرة ذات سيادة وخادمة لجميع مواطنيها.

نُهنئ أبناء شعبنا من الآشوريين والكلدان والسريان بحلول العام الجديد 6771 حسب التقويم البابلي والآشوري #آكيتو،احد اقدم الأعياد في التاريخ البشري،ليجسد عمق حضارتنا وتنوعها الانساني.التعايش واحترام التنوع في دولة المواطنة هو المرتكز لبناء دولة مقتدرة ذات سيادة وخادمة لجميع مواطنيها pic.twitter.com/xxSQol0a5M

— Barham Salih (@BarhamSalih) April 1, 2021

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