رغم قرب رمضان… كركوك تزيد تسعيرة الامبير وتقلل ساعات التشغيل

2021/04/01 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداشتكى مواطنون من محافظة كركوك، اليوم الخميس، من زيادة تسعيرة الامبير الكهربائي وتقليل ساعات التشغيل مع قرب اجواء الصيام وارتفاع درجات الحرارة وبحسب جدول لتسعيرة الامبير زادت محافظة كركوك سعرة الامبير للمولدات الاهلية الى 10 الاف دينار فيما قررت تقلل ساعات التشغيل.

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