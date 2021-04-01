الحلبوسي يكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بالسيد الصدر

2021/04/01 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بالسيد مقتدى الصدر.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اتصالا هاتفيا جرى، اليوم بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسيد مقتدى الصدر".

وثمَّن السيد الصدر، وفقا للبيان، خلال الاتصال، جهود مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة، وأهمية دور المجلس في مراقبة تطبيق فقرات القانون بالشكل الأمثل، خدمةً للمواطن وتلبيةً لحاجاته.

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