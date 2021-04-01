’’وول ستريت’’: بايدن يوجه بسحب عدد من القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

2021/04/01 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم الخميس، أمراً بسحب قوات بلاده من منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاًعن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إن "بايدن أمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الشرق الأوسط".

وأضافت، ان "الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الوجود العسكري في الخليج والشرق الأوسط".

وأشارت الصحيفة، الى "سحب 3 بطاريات صواريخ باتريوت إحداها من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية" منوهة الى، ان "البنتاغون يبحث في المعدات والتدريبات التي تحتاجها السعودية".

ولفتت الصحيفة الى "تحويل قطع عسكرية منها حاملة طائرات من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات بمناطق أخرى".

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