تعرف على نتيجة اجتماع وكيل هالاند برئيس نادي برشلونة

2021/04/01 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو نتيجة اجتماع مينو رايولا، وكيل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مع ممثلي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس في المدينة الكتالونية.

وحط رايولا الرحال في برشلونة رفقة والد هالاند المطلوب بقوة في برشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتفاوض مع البارسا بشأن ضم اللاعب.

وأوضح رومانو أن،" الاجتماع بين رايولا ووالد هالاند وخوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان إيجابياً، مفيداً بأنه كان التواصل الأول بين الطرفين لمناقشة المشروع الجديد لبرشلونة في السنوات المقبلة".

ولم يتفق الطرفان بعد الاجتماع على أي شيء بخصوص مستقبل هالاند، ولم تتقدم المفاوضات بين الطرفين، ويبقى السباق على ضم اللاعب مفتوحاً على كافة الاحتمالات لكن برشلونة بهذه الخطوة أعلن عن كونه منافس لا يستهان به في الصفقة".

ويرغب هالاند في الرحيل عن دورتموند هذا الصيف مع العلم أن ناديه يطلب 180 مليون يورو للاستغناء عن بطاقته، مع العلم أن بند رحيل اللاعب نظير 75 مليون يورو فقط سيكون مفعلاً في 2022.

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