خبير اقتصادي لـ / نينا / : بامكان البرلمان وضع موازنة استثمارية كل 6 اشهر 

2021/04/01 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري قدرة البرلمان وضع موازنة استثمارية كل 6 اشهر و بنهاية كل عام بطلب حكومي عبر الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ارتفاع اسعار النفط تحتاج الى استراتيجية واضحة بكيفية صرفها على مشاريع كبيرة وبنى تحتية .واضاف الشمري ان : ذلك يعتمد على عقلية والية الدولة ووزاراتها التي من تحدد هذا الموضوع بالتصرف بموارد النفط هل تضاف لاحتياطات البنك ام موازنة استثمارية ؟.واوضح انه : بطلب من الحكومة يستطيع البرلمان وضع موازنة استثمارية كل 6 اشهر وتصرف المبالغ لهذه المشاريع ./انتهى3

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