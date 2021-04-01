القبض على متهمين اثنين بقتل احد المواطنين اثر خلاف عشائري في قضاء الميمونة

2021/04/01 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الخميس ، القبض على متهمين (إثنين) بقتل احد المواطنين اثر خلاف عشائري في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة .وقالت المديرية في بيان ، ان مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت من القاء القبض على متهمين مطلوبين بقضية قتل احد المواطنين اثر اندلاع نزاع عشائري في وقت سابق وقع في ناحية السلام المجاور الى قضاء الميمونة ./انتهى

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