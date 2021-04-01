تعاون ايراني عراقي للقضاء على معاقل الجماعات الارهابية

2021/04/01 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوّه قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي"، الى وجود تعاون وتنسيق جيد بين ايران والعراق في مجال تامين الحدود المشتركة؛ مبينا ان احد ...

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