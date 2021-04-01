"تاريخ من سوء الجودة" في مصنع أفسد ملايين الجرعات من لقاح جونسون

2021/04/01 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير أخبارية، الخميس، أن الشركة التي كانت مصانعها مكلفة بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاج جونسون المضاد من كورونا عانت في السابق من مشاكل قانونية بشأن مشاكل بالجودة في إنتاجاتها.

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