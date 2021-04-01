2021/04/01 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

1238 مشاهدة

توقع المدير السابق في البنك المركزي العراقي والخبير الاقتصادي محمود داغر، الخميس، بوصول سعر الدولار في الاسواق العراقية الى 150 الف دينار عراقي خلال الايام المقبلة.

وقال داغر في تصريح لـ NRT عربية (1 نيسان 2021)، ان "البنك المركزي ليس له علاقة بتذبذب الاسعار، حيث يبيع بـ 146 الف دينار مقابل كل مئة دولار"، لافتا الى انه "بعد اقرار الموازنة سترتفع قيمة الدولار بسبب الطلب وتنفيذ المشاريع لتصل الى 150 الف لكل 100 دولار".

واوضح ان "الكتلة النقدية الموجودة في الاسواق العراقية تصل الى 70 ترليون دينار وهي تضغط على الطلب بعد اقرار الموازنة".

واشار داغر الى ان "السعر المصوت عليه من قبل البرلمان هو السعر التعاقدي مابين البنك المركزي ووزارة المالية، اما سعر السوق فهو 147 لان البنك المركزي يبيع بـ146".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يصل 150 الفا مقابل الدينار العراقي.. في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يصل 150 الفا مقابل الدينار العراقي.. في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).