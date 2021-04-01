بايدن يأمر بسحب قوات أمريكية وعتاد من الشرق الأوسط

2021/04/01 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحفية امريكية، ان الرئيس جو بايدن، أمر بسحب قوات وعتاد امريكي من دول الشرق الأوسط.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، ان "بايدن أمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الشرق الأوسط".

وأضافت وول ستريت جورنال، ان "الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الوجود العسكري في الخليج والشرق الأوسط".

وأشارت الى "سحب 3 بطاريات صواريخ (باتريوت) إحداها من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية" منوهة الى، ان "البنتاغون يبحث في المعدات والتدريبات التي تحتاجها السعودية".

ولفتت وول ستريت جورنال الى "تحويل قطع عسكرية منها حاملة طائرات من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات بمناطق أخرى".

PUKmedia وكالات

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