سيطرة نسائية على الترشيحات لجوائز

2021/04/01 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت المغنيتان دوا ليبا وسيليست وكاتبة الأغنيات والشاعرة أرلو باركس قائمة الترشيحات لجوائز "بريت" البريطانية لموسيقى البوب ، إذ تُنافس كل منهن في ثلاث فئات في هذه الدورة التي تبرز فيها النساء.

وتضمّ لائحة المرشحين الخمسة في هذه الفئة المغنية البريطانية دوا ليبا عن ألبومها "فيوتشر نوستالجيا"، وهي مرشحة أيضاً لجائزتَي أفضل مغنية وأفضل أغنية منفردة عن "فيزيكل".

وشكّلت أرلو باركس اللندنية ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية اكتشاف سنة 2021، إذ أن ألبومها الأول "كولابسد إن صنبيمز" الذي صَدر في يناير الفائت قادها إلى الحصول على ثلاث ترشيحات في فئات أفضل أليوم وأفضل فنانة وأفضل فنان واعد.

أما سيليست الفائزة في برنامج "ساوند أوف 2020" على قناة "بي بي سي" ، فرشحت في الفئات الثلاث إياها.



وفي مقابلها، حصل ثنائي الراب المغنيان يونغ تي أند باغزي ودي جيه جويل كوري على على ثلاثة ترشيحات أيضاً.

ويقام احتفال توزيع جوائز "بريت" هذه السنة، وهو الحادي والأربعون، في الحادي عشر مايو المقبل بدلاً من موعده المألوف في فبراير، إذ أُرجئ كغيره من احتفالات توزيع الجوائز الفنية بسبب كورونا.

PUKmedia متابعة

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