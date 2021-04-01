ارتفاع النشاط التصنيعي في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2011

2021/04/01 | 16:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في عقد، لكنه فشل في الوفاء بتوقعات المحللين.

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