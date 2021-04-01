2021/04/01 | 16:06 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الخميس 1 أبريل 2021 | 03:57 مساءً | عدد القراءات : 12

اغلاق مطعم "الرافعة" في المنصور والسبب

اصدرت دائرة صحة الكرخ، قرارا باغلاق مطعم "الرافعة" في المنصور.

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